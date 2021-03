Coup de Sonde 100% Sport : Haaland a-t-il le profil pour le Real Madrid ?

Du haut de ses 20 ans, Erling Haaland et ses statistiques secouent la planète football : 19 buts en 20 rencontres de championnat avec Dortmund, 10 autres en 6 matches de Ligue des champions (ce qui en fait le meilleur buteur de la compétition). Les performances époustouflantes du prodige norvégien pour sa deuxième saison en Allemagne poussent déjà les observateurs (et le joueur lui-même) à se pencher sur le suite de sa carrière. De grosses cylindrées européennes rêvent d'enrôler Haaland dès cet été, mais selon le journal espagnol "ABC", Haaland aurait déjà fait son choix et souhaiterait rejoindre les rangs du Real Madrid.



Selon les rumeurs, le club madrilène serait prêts à débourser 160 millions d'euros pour s'attacher les services du talentueux buteur. Mais pourrait-il performer de la même manière du côté de la capitale espagnole ? C'est la question de notre coup de sonde du jour : Haaland a-t-il le profil pour le Real Madrid ?