100% Sport: zéro pointé pour les Belges à Melbourne, Hamilton rempile et Evenepoel remonte en selle

Une pluie de stars dans 100% sport ce lundi. Et un tour du monde qui débute en Australie avec une journée à oublier pour le tennis belge au premier jour du premier Grand Chelem de l'année. Quatre Belges engagés et quatre Belges... éliminés: Greet Minnen, Ysaline Bonaventure, Kimmer Coppejans et Kirsten Flipkens peuvent déjà faire leur valise. Il reste donc 3 belges au 1er tour: Mertens, Van Uytvanck et Goffin qui jouent ce mardi.

Dans l'actu en 59 secondes, on évoque la barre symbolique des 500 buts marqués par Zlatan Ibrahimovic ce week-end en Italie, la belle prestation d'Anderlecht face à Genk ce dimanche, le retour en selle de Remco Evenepoel enfin autorisé à reprendre l'entraînement et la prolongation de contrat de Lewis Hamilton qui disputera une nouvelle saison au volant de la voiture championne du monde avec l'ambition affirmée de décrocher un 8e titre mondial. C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour, Hamilton décrochera t'il un 8e titre (record absolu) de champion du monde de Formule 1?

Focus aussi sur Tom Brady qui à 43 ans a décroché un 7e titre en foot US après la victoire de son équipe des Buccaneers de Tampa Bay en finale du SuperBowl. Le plus grand joueur de l'histoire décroche un 5e titre personnel de MVP (meilleur joueur) à un âge où la plupart des joueurs sont retraités depuis bien longtemps.

Coup de projecteur aussi sur Armand Marchant qui participe dès demain aux championnats du monde de ski qui se sont ouverts ce dimanche à Cortina d'Ampezzo en Italie. Le meilleur skieur belge prendra le départ du Super G, du Super combiné et du slalom, sa spécialité.