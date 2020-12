100% Sport : Wout Van Aert sportif de l'année, la "rétro" tennis 2020

Wout Van Aert continue sa moisson de récompenses, il vient d'être élu sportif de l'année 2020. Après le Trophée National du mérite sportif, le trophée du Flandrien, le Géant Flamand et le vélo de Cristal Wout Van Aert remporte le prix du sportif de l'année, il succède à Remco Evenepoel. La presse sportive et les anciens lauréats ont donc recompensé celui qui a remporté, entre autre, Milan San Remo, les Strade bianche, deux étapes du Tour de France, deux médailles d'argent aux mondiaux et qui avait temriné 2e du tour des Flandres derrière Mathieu Van Der Poel.

Chez les dames, la basketteuse, Emma Meesseman, succède à la gymnaste, Nina Derwael. Le basket féminin a également été récompensé avec le coach de l'année et l'équipe de l'année pour les Belgian Cats. Le tennisman en chaise Joachim Gérard est le paralympien de l’année pour la troisième fois, et la deuxième consécutive. Quatrième joueur mondial, le Brabançon wallon a disputé mais malheureusement perdu la finale de Roland Garros cette année.

La rétro du jour,de 100% sport, revient sur les moments forts la saison de tennis 2020. La question du jour concerne Roger Federer. Le joueur suisse qui aura 40 ans en aout prochain, rêve de remporter l'or olympique mais souhaite aussi glaner un 21e titre en grand chelem. "Roger Federer peut-il encore remporter un tournoi du Grand Chelem ? ". On attend vos réponses sur le site et les réseaux sociaux RTBF Sport.