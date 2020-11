100% Sport: Wout Van Aert remporte le trophée du mérite sportif et Maradona sort de l'hôpital - © Tous droits réservés

100% Sport: Wout Van Aert remporte le trophée du mérite sportif et Maradona sort de l'hôpital -... C'est la distinction la plus prestigieuse du sport belge, le trophée national du mérite sportif (prix qu'on ne peut recevoir qu'une seule fois dans sa vie) a logiquement été attribué ce jeudi à Wout Van Aert, auteur d'une formidable moisson de courses cette saison (Strade Bianche, Milan San Remo, étapes du Dauphiné, du Tour de France, médailles d'argent du contre-la-montre et de la course en ligne des championnats du monde). Il est le meilleur sportif belge 2020, toutes disciplines confondues. Retour également ce jeudi sur la sortie d'hôpital doublé de Batshuayi face à la Suisse en match amical, lui qui a marqué 21 buts en 1454 minutes de jeu en équipe nationale, soit un but toutes les ... 69 minutes! Des perspectives encourageantes aussi pour les futurs jeux olympiques de Tokyo où l'on pourrait accueillir du public l'été prochain, c'est en tous cas ce qu'a déclaré Thomas Bach, le président du CIO. C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour, les jeux de Tokyo 2021 se dérouleront-ils normalement? Et puis dans la photo de sport, la chance a aussi son importance, la preuve avec un cliché incroyable du skieur Ted Ligety, une photo prise par hasard par sa caméra embarquée tombée de son casque. A découvrir sur notre compte Instagram.