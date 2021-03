Il a déposé ses adversaires au terme d’une course spectaculaire. Mathieu van der Poel, le phénomène, remporte les Strade Bianche !

Les routes blanches ont tenu toutes leurs promesses et ont vu les favoris se disputer la victoire. Wout Van Aert, Julian Alaphilippe et Mathieu van der Poel ont chacun, à leur tour, animé et dynamité la course. Dans le dernier kilomètre, c’est avec un démarrage dont il a le secret que l’explosif champion des Pays-Bas s’impose Piazza del Campo devant le maillot arc en ciel d’Alaphilippe. Egan Bernal termine 3ème. Wout van Aert 4ème.

"Mon rêve est d’aller aux Jeux olympiques et je pense que je suis sur la bonne voie. " Cette déclaration, c’est celle de Noor Vidts qui a décroché une très belle médaille d’argent en pentathlon ce vendredi en Pologne. Toute heureuse de se retrouver sur le podium avec Nafissatou Thiam. L’athlète confirme surtout sa bonne forme du moment et nous a inspiré notre coup de sonde.

De la revanche de Yoka à celle d'Alfie Hewett. L'australien battu par Joachim Gérard en finale de l'Open d'Australie est cette fois venu a bout de notre compatriote à Rotterdam. Fin de parcours en demi finale pour le Belge.



Et puis la fin de journée samedi a été marquée par une nouvelle médaille belge à l'Euro d'athlétisme en salle. Elise Vanderlest a décroché l'or sur 1500m. La montoise est sacrée championne d’Europe. C'est la troisième médaille noire-jaune-rouge en Pologne.

C'est l'une des meilleures sprinteuses du moment. C'est aussi l'une des rares athlètes à courir masquée. Tiffany Porter est doctorante en pharmacie et vaccinée contre la Covid 19 mais elle a pris cette habitude et se sent parfaitement à l'aise. Elle est d'ailleurs candidate ce dimanche au podium sur 60M haie.