100% Sport : van der Poel arrêté par le Covid-19 et le coup de gueule des fans d'Anderlecht

Il est venu, il a vu, il a vaincu et puis il a disparu. Mathieu van der Poel et son équipe Alpecin-Fenix n’ont pas pris le départ de la 2e étape du Tour des Emirats arabes unis en raison d’un test positif au Covid-19 au sein du staff de la formation belge. Les membres de l’équipe Alpecin-Fenix ont été placés en isolement en attendant les résultats d’un nouveau test. Vainqueur de la première étape dimanche van der Poel a donc abandonné le maillot rouge de leader avant le contre-la-montre individuel remporté par l’italien Filippo Ganna, le Slovène Tadej Pogacar prend lui les commandes du classement général.

Dans l’actu du jour, la traditionnelle ballade de Novak Djokovic sur les plages australiennes. Le Serbe a pris la pose avec sa coupe au lendemain de son 9e sacre à l’Open d’Australie. Une défaite aussi mais sans conséquence pour les Belgian Lions. Déjà qualifiés pour l’EURO, les basketteurs belges visaient le parcours sans faute en qualifications. Raté. La Belgique s’est inclinée 86-91 face à la République tchèque qui accueillera l’EURO en juin prochain. Les prochains JO d’hiver se préparent aussi du côté de Pékin. A un an de la cérémonie d'ouverture les chinois ont inauguré les principaux sites de compétition.

Du foot aussi eu menu avec une célébration et un but hors du commun. Jan Van den Bergh a marqué les esprits lors du match Genk-Beerschot. Sa patate des 30 mètres en pleine lucarne et sa célébration en mode lombric font le tour de la toile depuis hier soir. A l’étranger, Romelu Lukaku affole les compteurs. Il a inscrit son 17e but en championnat avec l’Inter lors du derby milanais hier. Lukaku est-il actuellement le Diable rouge le plus en forme ? Donnez-nous votre avis en votant pour notre 'Coup de sonde' du jour.

Pendant ce temps-là, c’est la grogne au Sporting d’Anderlecht. Les supporters francophones du RSCA ont envoyé une lettre de doléances à la direction. Phil Bomber supporte les mauves et blancs depuis plus de 50 ans et là il dit : "Y’en a ras le bol on attend autre chose comme jeu et comme résultats".