100% Sport : Van Aert attendu au Ronde, Everton frustre Liverpool et Quartararo chute puis prend la pole

La Flandre attendra Wout Van Aert devant sa télévision ce dimanche

100% Sport : Van Aert attendu au Ronde, Everton frustre Liverpool et Quartararo chute puis prend la... Wout Van Aert est attendu comme le messie en Flandre. Le Ronde attend un vainqueur flamand depuis Tom Boonen en 2008, mais cette année les supporters attendront dans leur salon et pas le long des célèbres bergs interdits au public. En attendant le portugais Joao Almeida voit toujours la vie en Rose sur le Giro après un contre-la-montre dominé par le champion du monde de la spécialité, Filippo Ganna. Dans l’affiche foot de ce samedi, un derby musclé entre Everton et Liverpool. Les Toffees ont tenu leur voisin en échec (2-2) et restent invaincus. Mais peuvent-ils déjà penser au titre ? On vous demande votre avis dans notre "question qui tue". Enfin, l’exploit du jour est signé Fabio Quartararo en Moto GP. Après une chute impressionnante lors des essais libres, le français est remonté sur sa moto et a décroché la pole position du GP d’Aragon.