100% Sport : Valentine Dumont et Lindsey Vonn, deux femmes au sommet

Une semaine de rêve pour Valentine Dumont en ISL, l'International Swimming League, un circuit de natation qui se déroule en ce moment à Budapest. Des compétitions organisées sous forme de bulle hermétique pendant plusieurs semaines et auxquelles participe la namuroise Valentine Dumont qui a battu plusieurs records de Belgique ces derniers jours (deux fois le 200 mètres et une fois le 400 nage). Cette étudiante en médecin qui passe 20 heures par semaine das l'eau est en plein boom et commence à rêver des jeux olympiques de Tokyo l'été prochain (elle n'aurait pas pu se qualifier si les jeux avaient été organisés cette année à leur date initiale).

Les jeux, Lindsey Vonn, elle connaît. L'un des plus beaux palmarès du ski mondial a poussé un coup de gueule après avoir été victime de propos injurieux sur son physique et nous livre une belle leçon d'acceptation de soi. A partager sans modération.

L'actualité sportive de ce lundi, c'est aussi les Red Flames qui préparent leur match qualificatif pour l'Euro ce mardi en Lituanie, de l'Indy car et du Golf avec Nicolas Colsaerts qui a pris une belle 2e place à l'Open d'Italie. Mais c'est aussi le Covid qui continue à perturber le sport, amateur et professionnel. Plusieurs matches ont été reportés ce week-end et plusieurs cas positifs confirmés ce lundi du côté d'Anderlecht notamment. Dans le coup de sonde du jour, On vous demande logiquement ce lundi s'il ne faudrait pas suspendre le championnat de Pro League en attendant que la situation sanitaire s'améliore.