100% Sport : une première pour Leye et Carcela, Witsel opéré du tendon et la patte de Lebron James

100% Sport : une première pour Leye et Carcela, Witsel opéré du tendon et la patte de Lebron... Le Standard entame son année 2021 ce soir en recevant Waasland-Beveren en clôture de la première journée de championnat de la nouvelle année. Avec un nouveau coach sur le banc, Mbaye Leye, et un nouveau patron sur le terrain Medhi Carcela. Les supporters eux, attendent le réveil des troupes et de vrais changements après une fin d’année 2020 très compliquée pour le club liégeois (4 défaites consécutives) qui a absolument besoin de points pour remonter au classement (il est actuellement 12e avec 25 points) et sortie de la crise. Axel Witsel, lui, est passé sur le billard aujourd’hui. Le milieu de terrain du Borrusia Dortmund a été opéré suite à sa rupture du tendon d’Achille survenue samedi en championnat d’Allemagne. Il entame une véritable course contre-la-montre et une longue revalidation avec pour ambition d’être le plus rapidement sur pied pour prendre part à l’Euro qui débute dans 5 mois (le 11 juin) ou précisément 152 jours pour les Diables qui affronteront la Russie le 12 juin. Roberto Martinez le dit dans toutes les langues, il ne pense pas encore à remplacer le numéro 6 de l’équipe nationale même si pour pallier son absence le nom de Marouane Fellaini, qui a mis un terme à sa carrière internationale, est sur toutes les lèvres. C’est d’ailleurs notre coup de sonde du jour. Dans l’actualité de ce lundi, on revient également en images sur l’incroyable coup de patte de Lebron James qui a fait entrer la "baseball passe" dans une toute autre dimension et puis on découvrira des images insolites d’un sportif inconnu capable de réaliser un double salto sans élan, du jamais vu dans 100% Sport !