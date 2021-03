100% Sport: un nouvel adversaire pour les Diables et Ngannou, le fighter au grand coeur

La fin d'une semaine chargée pour les Diables rouges qui affrontent ce soir la Biélorussie, une nation que notre équipe nationale n'a jamais rencontrée et dont il faudra toutefois se méfier. Roberto Martinez a laissé sous-entendre qu'il ferait probablement tourner son effectif mais une fois que le score sera acquis. Belgique/Biélorussie, c'est à suivre en direct ce soir sur tous les médias de la RTBF.

Dans notre coup de sonde du jour on vous demande aujourd'hui qui va s'imposer dans la course "A travers la Flandre" ce mercredi. En l'absence de Wout Van Aert qui fait l'impasse, deux favoris se détachent logiquement, Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe. Ou un outsider, on ne sait jamais, sur un coup de chance...

Coup de cœur aussi pour Francis Ngannou, le nouveau champion du monde poids lourds de MMA. Un fighter au grand cœur et au parcours atypique. Un athlète hors du commun, véritable force de la nature, connu pour son fair-play et son parcours de vie atypique, lui qui a fui son pays pour se réfugier à Paris où il a connu la rue avant de trouver son salut grâce à la boxe et au sport. Une star au Cameroun qui tente de rendre aux jeunes de son pays ce que l'Ultimate Fighting lui a offert.

Coup de patte de folie aussi avec un coup du scorpion splendide réussi à l'entraînement par Thomas Delaney, l'international danois et immortalisé par une caméra de surveillance. Probablement le plus beau but de sa vie.

Dans le reste de l'actualité, on s'intéresse aussi à la fin de parcours d'Elise Mertens à Miami, au départ de Sergio Agüero de City, à l'équipage 100% belge qui défendra ses chances dans les grandes compétitons internationales de course au large et au nouveau logo de l'Inter Milan qui plait déjà beaucoup à Romelu Lukaku.