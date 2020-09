100% Sport, un nouveau magazine tous les dimanches sur La Une

Dimanche, un nouveau maga d'actualité sportive débarque à 18h30 sur La Une. 100% Sport arrive sur vos écrans.

Depuis presque un mois, 100% Sport est déjà présent tous les jours sous forme condensée. Un shot sportif de 5 minutes résumant l’actualité du jour et diffusé sur le web. La grande sœur dominicale va suivre ce gabarit séquencé et dynamique.

Dans ce format de 52 minutes, la rédaction sportive propose de nouvelles séquences avec un but : présenter le sport autrement. Ainsi, Gérald Wéry vous emmènera en Petite Vadrouille à travers notre plat pays, il partira à votre rencontre parce que vous aussi, vous serez acteurs de l’émission. Vous pourrez faire du Hors Piste avec David Bertrand, qui consacrera du temps aux sports alternatifs. Vous découvrirez des Temples, des lieux mythiques qui font l’histoire du sport. Du belgo-belge avec Average Rob, du vélo, du foot, des sports moteurs, des pros, des amateurs mais aussi de la musique, un canapé, une Renault 16 et des entrées interdites à Roland Garros ou dans le bus du Tour de France vous attendent avec impatience.

En plus d’une équipe complète de journalistes passionnés pour accompagner le présentateur Jérémie Baise, quatre coéquipiers se passeront le relais sur le plateau. Eléonor Sana, médaillée de bronze aux Jeux Paralympiques, Amal Amjahid, championne du monde en jiu-jitsu, Duke Tshomba, ancien Spirou et Pholien Systermans, ancien nageur professionnel, viendront apporter un œil nouveau et complémentaire aux analyses des journalistes. L’interactivité et la spontanéité casseront les réflexes habituels et laisseront place à de l’émotion et de la franchise.

100% Sport est un projet imprégné de créativité et de dynamisme qui va vivre et évoluer. La diversité et la passion seront au centre de la production et le sport le maître mot, évidemment. L’émission va ouvrir ses horizons et élargir son contenu à chacun. Hommes, femmes, grands, petits, amateurs ou sportifs aguerris, chacun savourera son moment à 100% (Sport).