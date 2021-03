100% Sport : toute l'actu du jour, de l'exploit de Chouchi aux confessions de Meunier

République Tchèque-Belgique, c’est le match que vous ne manquerez pas ce soir ! S’il ne jouera pas, Thomas Meunier ne dormira pas pour autant, il nous a même accordé une interview exclusive !

Mais avant, on reviendra sur cette superbe performance de Sami Chouchi. C’est en judo dans la catégorie des - de 81 kg. Le Shaerbeekois a décroché la médaille d’or au Grand Chelem de Tbilissi en s'imposant sur ippon en finale face à l'Autrichien Shamil Borchashvili. Un peu plus tôt dans la journée, il avait déjà réussi l’exploit de battre le champion d’Europe en titre Grigalashvili qui n’avait plus perdu un combat depuis le 13 décembre 2019 ! "C'est toujours agréable d'enchaîner de si beaux matchs surtout avec des adversaires qui y vont, c'est vraiment une de mes meilleures performances!"

Côté féminin, Gabriella Willems remporte la médaille de bronze en - de 70kg. La liégeoise a dominé la jeune Portugaise Crisostomo et s’est imposée sur ippon après une clé de bras. Il s'agit d'une toute bonne opération pour Willems qui engrange des points en vue des Jeux Olympiques de Tokyo.

Notre coup de coeur va à Loena Hendrickx qui a pris la 5e place des championnats du monde de patinage artistique en Suède. A 21 ans, la patineuse belge a réalisé le meilleur programme libre de sa carrière. Ce vendredi soir, sur la musique de Fever, elle n'a pas commis la moindre faute et a obtenu la note de 141,16 points. Cette performance de premier choix permet aussi à la patineuse d'Arendonck de valider son ticket pour les Jeux de Pékin en 2022.

Thierry Henry se retire des réseaux sociaux tandis que Fernando Gaviria lui nous donne de ses nouvelles sur Instagram. Il a posté la radio de son poignet meurtri hier lors de sa chute au Grand Prix de l’E3. Une lourde chute survenue après 86 km de course et dans laquelle il avait entrainé Jonathan Narvaez qui a lui aussi le poignet cassé. Le coureur de chez Ineos Grenadiers qui espéraient briller sur Gand Wevelgem demain ainsi que sur le Tour des Flandres loupe donc son printemps et ça, c’est pas cool….

Enfin, notre insta présent vous donnera à voir des images de la toute première course cycliste filmée. C'était en 1896.