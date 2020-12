100% Sport: tir groupé au Vendée Globe, rétro F1, Benzema encensé par Zidane et le joueur de foot masqué

C'est une situation unique dans l'histoire du Vendée Globe. Après plus de 5 semaines de course, plusieurs bateaux sont au coude à coude dans les mers du Sud, en plein océan Indien, entre l'Australie et les côtes antarctiques. Cinq bolides des mers distants de quelques centaines de mètres seulement et qui ont fait de la course au large et en solitaire la plus difficile au monde une régate où les skippers naviguent bord à bord. Une scène inédite pour les marins eux-mêmes.

Dans l'actualité également, une pluie de buts à Charleroi mais aussi au Real Madrid ou Benzema, auteur d'un nouveau doublé (259 buts en 529 matches avec le Real) a été encensé par son coach Zinedine Zidane qui le considère comme le grand attaquant français de l'histoire, devant donc Platini, Henry, Papin, Cantona, Fontaine and co... Lui n'a pas marqué mais Jerry Bengston s'est fait remarquer en jouant... masqué. Depuis le mois de septembre, cet attaquant hondurien porte le masque en compétition, ce qui ne semble pas altérer sa vitesse de pointe et ses qualités offensives comme défensives.

Dans 100% sport ce mercredi, on poursuit également notre série de rétros de l'année. Après le WRC et le cyclisme, place aujourd'hui à film de l'année 2020 en Formule 1 marquée par la domination d'Hamilton, le crash spectaculaire de Romain Grosjean mais aussi la déroute de Ferrari. C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour, quel est pour vous le fait le plus marquant de cette saison forcément particulière.

Et puis hommage aux chiens de Lindsey Vonn qui passent leur vie dans l'ombre de leur maîtresse et qui la suivent donc également... sur les pistes de ski.