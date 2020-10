100% Sport : Timmers le presque retraité malchanceux, Ulissi double la mise et Goffin encore positif - © Tous droits réservés

100% Sport - Timmers le presque retraité malchanceux, Ulissi double la mise et Goffin encore... Aujourd'hui dans 100% Sport, on rend hommage à Pieter Timmers. Le médaillé d'argent des JO de Rio va prendre sa retraite à l'issue d'une compétition disputée en Hongrie. L'occasion de revenir sur son parcours incroyable à Rio. On prend également des nouvelles de David Goffin, toujours positif au Covid-19 et qui espère toujours pouvoir disputer le tournoi d'Anvers. On parle du Giro et du Tour des Flandres qui sera l'objet de la question du jour : Maintenir la tenue du Ronde dimanche, est-ce une bonne idée ?