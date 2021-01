100% Sport : Thierry Neuville se maintient dans le top 5 du Monte Carlo et Liverpool en panne offensive

100% Sport : Thierry Neuville se maintient dans le top 5 du Monte Carlo et Liverpool en panne... Sébastien Ogier est le plus rapide, mais pas le leader du Rallye de Monte Carlo. Thierry Neuville poursuit lui son chemin et se maintient dans le Top 5. Le Monte Carl' est toujours aussi imprévisible et piégeux. Sébastien Ogier et Thierry Neuville en ont fait les frais. Le Français a survolé la matinée avec 4 scratches sur 5. Et pourtant il n’est que deuxième derrière Elfyn Evans, la faute à une crevaison. Neuville est aussi passé à la caisse. Heureusement pas de casse. Mais son tête à queue et son mauvais choix de pneus lui ont coûté cher. Dans l’actu du jour, il a l’annonce de l’indisponibilité de Kevin De Bruyne. Il sera absent 4 à 6 semaines. Il est aussi question de l’annulation des Jeux Olympiques de Tokyo (annoncée mais fermement démentie) du choc de génération entre LeBron James et Giannis Antetokoumpo. On vous emmène aussi à Kitzbühel. Sur et au-dessus de la mythique Streiff. Sur des skis ou en Wingsuit la descente est impressionnante. Enfin, notre coup de sonde du jour concerne le tennis et cette proposition d’Amélie Mauresmo, ex-N.1 mondiale, de disputer les finales féminines de Grand Chelem en cinq sets. Elle estime que les rencontres seraient plus disputées. Une bonne idée ou pas ? On attend vos avis.