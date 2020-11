100% Sport: Stroll et Le Cam marchent sur l'eau

A 22 ans, le Canadien Lance Stroll signe la première pole de sa carrière et devance le Néerlandais Max Verstappen . Les Mercedez, et c'est rare, ont du mal à l'image d' Hamilton . Le leader du championnat qui pourrait demain devenir champion du monde pour la 7ième fois et égaler le record de Michael Schumacher n'est que 6ieme, Bottas est 9ième.

Petite surprise aux qualifs du Moto GP de Valence, Franco Morbidelli a décroché la pole, sa 2e de la saison. Joan Mir qui peut être sacré en cas de top 3 demain ne s'élancera que de la 12e place

Bref Valence n'est pas vraiment en point de Mir pour l'instant.

Dans la catégorie: info pas de bol du jour, le nommé est Nicolas Raskin.

Le joueur du Standard ne pourra en effet pas participer au dernier match de qualification pour l’Euro avec l’équipe espoir belge mardi en Bosnie. Le joueur est en fait suspendu suite à une carte rouge reçue en U19...

Une suspension découverte in extremis par la fédération belge. Pas fun comme manière de célébrer sa première sélection en U21.

Enfin en Golf, vous le savez peut-être ou pas, mais le Masters d'Augusta se déroule en ce moment aux Etats Unis. C'est un des 4 tournois majeurs de la saison de golf.

D'habitude il se déroule en premier et en avril mais cette année à cause du covid, le Masters a été décalé en novembre et conclut donc la saison. On en est à mi-parcours et pour l'instant ils sont 4 en tête, les N.1 et N3 mondiaux Dustin Johnson et Justin Thomas accompagnés de deux surprises, le Mexicain Abraham Ancer et l'Australien Cameron Smith.

Pas de Belge cette année sur les greens d'Augusta mais une question , c'est notre coup de sonde,

un Belge remportera-t-il un jour ce fameux tournoi ?

oui - non le on attend votre avis sur notre compte twitter ou face book.