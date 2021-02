100% Sport: Stoffel Vandoorne en quête de titre mondial et Ciman entraîneur principal à Montréal?

Stoffel Vandoorne avait terminé la saison 2020 avec une victoire et un titre de vice-champion du monde. Le pilote belge entame la nouvelle saison de Formula E qui débute ce vendredi en Arabie Saoudite dans la peau d'un des favoris du circuit. L'ancien pilote de Formule 1 est en pleine confiance mais devra faire preuve de plus de constance s'il veut jouer la tête du championnat à la fin de la saison. C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour, Vandoorne peut-il devenir champion du monde cette année?

Premiers tours de roue aussi pour les nouvelles Redbull qu'ont découvert Max Verstappen et Sergio Perez à l'occasion d'essais privés réalisés sur le circuit de Silverstone. La saison, elle débute déjà dans un mois.

L'actualité est par définition imprévisible. Elle nous l'a encore prouvé ce jeudi puisqu'hier à 17h, on apprenait que Laurent Ciman intégrait, en tant que T2, le staff du club de Montréal où il a évolué entre 2015 et 2017. Et tout pile 24 heures plus tard, Thierry Henry annonce qu'il quitte son poste d'entraîneur principal de ce même club pour raisons familiales. Voilà donc Laurent Ciman propulsé T1 le temps que le club réagisse au départ surprise de son coach.

Large page athlétisme aussi ce jeudi avec un chrono encourageant pour Dylan Borlée sur 400 mètres lors du meeting en salle de Madrid, 47 secondes et 8 centièmes. De quoi faire le plein de confiance à quelques jours de l'Euro en salle qui débute dans une semaine en Pologne. C'est sur cette même piste que Grand Holloway a battu le record du monde du 60 mètres haies. L'américain, champion du monde sur 110 haies à Doha en 2019, a porté la marque à 7 secondes et 29 centièmes, soit un tout petit centième de mieux que la légende Colin Jackson. Et puis coup de coeur pour Fanny Smets, la perchiste belge (recordwoman de Belgique), médecin de formation et qui à 34 ans, poursuit son rêve de prendre part aux jeux olympiques. Un véritable OVNI dans le monde du sport belge.

Et puis dans l'Insta Présent, on vous partage des images émouvantes d'un homme blessé par une balle perdue et qui réapprend doucement à vivre et à bouger grâce à la pratique boxe.