100% Sport: Sébastien Ogier proche du titre en WRC et Mark Cavendish encore dans le peloton

146 victoires dont un titre de champion du monde

Il roulera un an. Cav connaît bien le Wolfpack pour y avoir évolué de 2013 à 2015. 2020, un véritable tour des émotions pour le coureur de 35 ans. Ses larmes à l'arrivée de Gand Wevelgem avaient fait le tour du monde. Une émotion légitime pour cet ancien champion du monde, vainqueur de Milan San Remo et détenteur de 30 victoires sur le Tour de France (4 de moins qu'un certain Eddy Merckx…). Grâce à Patrick Lefevere, Mark Cavendish s'assure un dernier baroud d'honneur. Il rentre surtout à la maison.