100% Sport : Sam Bennett met les gaz à La Panne, Mick Schumacher motivé et fier au nom du père

Avec 5 victoires en 7 sprints, Sam Bennett est probablement l’homme le plus rapide du peloton en ce moment. Le sprinteur irlandais a remporté la course Bruges-La Panne en surclassement devant le Belge Jasper Philipsen et l’Allemand Pascal Ackermann. La quinzaine flandrienne se poursuivra ce vendredi avec le Grand Prix de l’E3, avant Gand-Wevelgem, A Travers la Flandre et le Ronde Van Vlaanderen. Les Deceuninck – Quick Step vont-ils écraser les classiques flamandes ? Donnez-nous votre avis en votant ici.

Dans l’Actu du jour, du cyclisme encore avec le coup double d’Adam Yates vainqueur de la troisième étape et nouveau leader au Tour de Catalogne, du basket avec la qualification de Mons – Hainaut pour les 1/4 de finale de la FIBA Europe Cup, la suspension prolongée de Sepp Blatter et de son ancien bras droit Jérôme Valcke, bannis du foot mondial pour 6 années supplémentaires. Et bien sûr un petit match de foot : Les Diables Rouges entament ce soir leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avant même d’affronter le Pays de Galles, la Belgique a 88% de chances de se qualifier pour ce Mondial qatari.

A quelques jours de la reprise en F1, la pression monte mais pas pour Mick Schumacher. Le fils de Michael, légende de la discipline, nous explique sa motivation et sa fierté à l’idée de succéder à son papa sur la grille de départ ce dimanche à Barhein.

Enfin le Coup de panique du jour est signé Moussa Dembélé. L’attaquant français a fait très peur à ses coéquipiers en plein entraînement. Dembélé a perdu connaissance et s’est écroulé en plein exercice avant de retrouver ses esprits quelques secondes plus tard. Il ne s’agirait finalement que d’une légère chute de tension qui aura bien mis la pression.