100% Sport : Sagan gagne et illumine un Giro de plus en plus malade, Cristiano Ronaldo positif et de nouvelles restrictions pour le sport amateur

461 jours qu’il n’avait plus levé les bras, Peter Sagan a enfin retrouvé le chemin du succès ce mardi. Le Slovaque s’est imposé en solitaire, et avec la manière, sur la 10e étape du Tour d’Italie. Un Giro malade qui dénombre de plus en plus de coureurs positifs au coronavirus. Les équipes Jumbo-Visma, de Steven Kruijswijk, et Michelton-Scott, de Simon Yates quittent l’épreuve. L'épreuve sera-t-elle disputée jusqu'au bout? C'est notre question qui tue.

Le Covid-19 qui s’est aussi attaqué à CR7. Deux jours après avoir affronté la France avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a lui aussi été testé positif. La star de la Juventus doit déclarer forfait pour le match de Ligue des Nations contre la Suède ce mercredi.

Enfin, le sport amateur sera partiellement reconfiné à partir de ce jeudi en Wallonie et à Bruxelles. Une pause de trois semaines qui concerne les sports avec contacts pratiqués en intérieur par les plus de 12 ans. L’ensemble des sports en extérieur (avec ou sans contact, entraînements et compétitions) continueront à être pratiqués normalement et ce, sans distinction d’âge.