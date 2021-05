100% Sport : Remco se rapproche du rose au Giro, Witsel repris pour l’Euro et le Standard loupe le coche

"Historique, phénoménal, grandiose… Remco Evenepoel entre dans l’histoire". Hé bien non il faudra encore attendre pour voir un belge en rose. L’ensemble de la presse belge s’est pourtant emballé à l’arrivée de la 6e étape du Giro. Pas pour la victoire du suisse Gino Mader, mais pour la 4e place d’Evenpoel, bien en jambe le Belge a répondu aux attaques d’Egan Bernal et a vu craquer tous ses prédécesseurs au classement général. Tous, sauf un coureur que personne n’attendait. Le Hongrois Attila Vallter est arrivé 12e à 29 secondes du vainqueur. Suffisant pour conserver 11 secondes d’avance sur Evenepoel désormais 2e du classement général. Chez nous, Christophe Laporte a remporté le circuit de Wallonie.

En Football, le Standard loupe l’occasion de passer en tête des Play-offs 2. Battus 1-2 par Malines, les Rouches ne profitent pas de la défaite d’Ostende à La Gantoise (2-1). Pire, à mi-parcours, le Standard se retrouve 4e à 3 points du leader malinois.

C’était devenu une habitude dans le chef de Roberto Martinez au moment de composer son groupe pour un grand tournoi, le nom d’Axel Witsel est toujours le premier inscrit sur sa liste. Malgré sa blessure au tendon d’Achille et sa longue convalescence, le joueur de Dortmund est une nouvelle fois assuré d’être repris pour l’Euro. Martinez l’a révélé ce jeudi dans un entretien accordé à la VRT. Le sélectionneur des Diable Rouges dévoilera sa liste de 26 joueurs ce lundi midi. Ca tombe bien les joueurs belges sont en forme, Yannick Carrasco et Dedrick Boyata ont marqué des buts importants avec l’Atletico Madrid et le Herta Berlin ce mercredi. Romelu Lukaku a marqué aussi avec l’Inter avant d’écoper d’une amende pour avoir fêté son 28e anniversaire avec des équipiers en enfreignant les règles anti-Covid-19 en vigueur en Italie.

Dans le reste de l’actu, on vous parle aussi de la qualification d’Artuur Peters pour les Jeux olympiques de Tokyo en kayak, du retour aux affaires de Tom Dumoulin en cyclisme et du partage entre Genk et Anderlecht, marqué par le 32e but de Paul Onuachu cette saison. Le buteur nigérian sera-t-il encore à Genk la saison prochaine ? Votez ici pour notre "Coup de sonde" du jour.

149 c’est le chiffre du jour. Et c’est aussi le nombre de millions d’euros engrangé par Conor McGregor l’année passée. Le champion de MMA a été le sportif le mieux payé en 2020 devant Messi et Ronaldo. Ce que l’on sait moins c’est que cet argent il l’a surtout gagné en vendant du whisky… irlandais évidemment.

Coup de cœur aussi pour un jeune Nigérian plein de talent. A 10 ans, Tani Adewumi, est le nouveau roi des échecs.