100% Sport: Remco rassure et une 100ème pôle pour Hamilton - 100% Sport - 08/05/2021

On s’envole directement vers l’Italie où se disputait la toute première étape du Giro. Un contre-la-montre où les fans de Remco Evenepoel ont espéré jusqu’au bout que leur champion se pare de rose. C’était un peu vite oublier Filippo Gana, le champion du monde de la discipline qui a largement dominé l’épreuve. 9 mois après sa terrible chute, Remco lui rassure. Il termine 7ème à 18 secondes du vainqueur. Une belle performance remplie d’émotions.

A coup sûr, l’ambiance doit être ardente ce samedi dans le Carré à Liège, avec la réouverture des terrasses. Et c’est chaud aussi sportivement avec cette pression sur le Standard qui doit absolument s’imposer s’il ne veut pas faire une croix sur les Play off 2. Mais le match vers lequel nos yeux sont tournés c’est Waasland-Beveren – RFC Seraing. Les métallos sont à 90 minutes voire un peu plus d’un retour en D1A après 25 ans. Dans ce 100% Sport, nous entendrons Yahya Nadrani, défenseur du RFC Seraing, plutôt confiant.

Dans le reste de l'actu, on revient sur la 100 ème pôle pour Lewis Hamilton à Monaco. Monaco justement où se retrouverait ce samedi après-midi les F1 électriques, les F1 y seront ds 15 jours, les Formule E pour la première fois sur le grand circuit. Et ce fut chaud décevant pour notre Stoffel Vandoorne - abandon. Chaud bouillant danss le dernier tour :Victoire de Da Costa sur la DS au prix d'un freinage au port d'anthologie!

Mathieu van der Poel, lui, est décidé: route, cyclo cross + VTT. Et déjà la victoire en shorttrack à Albstadt, Allemagne. Il sera le favori ce dimanche du cross country! Terrible!

Terrible aussi cette fin de championnat de foot en Espagne. 3 clubs pour un titre, l'Atletico, Barcelone et le Real. Si Barcelone battait l'Atletico, il prenait la tête de la Liga... et bien c'est loupé ils ont fait match nul 0-0!



Arthur Germain est un aventurier. Il y a trois ans, alors qu’il avait à peine 16 ans, il traversait la Manche à la nage. Aujourd’hui, il s’est lancé le défi de descendre la Seine toujours à la nage et sans assistance. Soit 774 km en 52 jours. Départ prévu le 6 juin. En attendant, il s’entraîne et ramassage des déchets. Des images insolites à découvrir sur notre compte Instagram.