100% Sport: Remco mord la poussière, Benzema agite la toile et les Diables de retour sur la Grand Place

Vous avez passé une mauvaise journée? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Remco Evenepoel a lui aussi connu des jours meilleurs. Le jeune cannibale a mordu la poussière sur les Strade Bianche lors de la 11e étape du Giro. Après un début de tour très impressionnant, Remco a complètement coincé aujourd'hui. Egan Bernal, lui, en a profité pour assommer la course et reléguer le Belge à plus de 2 minutes 20. Ce n'est pas encore totalement la fin du game. Mais il va falloir sortir un grand coup s'il veut se rapprocher du podium final dans 10 jours à Milan.

Ce mercredi, on revient aussi sur le retour de Karim Benzema en équipe de France. Après cinq ans de purgatoire et de polémiques, l'attaquant du Real est dans la sélection de Didier Deschamps pour l'Euro. C'est ce qu'on appelle désormais le Benzeback, notre mot du jour, un néologisme qui pourrait rentrer rapidement au dictionnaire. C'est en tous cas un renfort de poids pour l'EDF qui nous a logiquement inspiré notre coup de sonde du jour: Avec Benzema, la France est-elle favorite de l'Euro? La France qui fait trembler les supporters des Diables rouges (qui seront eux prochainement tous vaccinés), mais pas Roberto Martinez qui appelle à la mobilisation générale derrière son équipe, épaulé par Raymond Goethals et Guy Thys, ressuscités pour l'occasion grâce à la magie de l'informatique. Un clip savoureux à consommer sans modération.

Dans le reste de l'actualité, on parle également natation, foot féminin et NBA.

Dans l'Insta présent du jour, on évoque aujourd'hui la combinaison improbable entre la danse et le spinning (vélo en salle), deux disciplines sportives à priori incompatibles. C'était sans compter sur la créativité de deux profs de fitness ukrainiennes qui ont réussi à combiner les deux pratiques. Des images aussi surprenantes que spectaculaires.