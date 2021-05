Remco s'envole pour le Giro « avec des ambitions », Nico Rosberg met en garde Max Verstappen -... Remco Evenepoel s’est envolé ce matin pour l’Italie. Le belge disputera le Giro à partir de samedi. Ce sera le premier grand tour de sa jeune carrière et surtout sa toute première course après être resté huit mois sur la touche (suite à sa terrible chute au Tour de Lombardie 2020). Remonter en selle pour une course de trois semaines en n’ayant jamais affronté une épreuve d’une telle envergure, le défi s’annonce important pour le Belge, mais pour notre consultant cyclisme, Cyril Saugrain, Evenepoel ne va pas là-bas pour une simple reprise en douceur. "S’il s’agissait juste de remettre Remco en forme, l’équipe Deceuninck-Quick Step l’aurait sans doute envoyé sur une course moins compliquée, donc le choix semble bien réfléchi. La préparation a été bien faite. Il pourrait avoir des jours sans, mais il va là-bas avec des ambitions. On peut attendre de très belles choses de sa part d’autant qu’on commence et on termine par un chrono." La déclaration du jour nous vient de Nico Rosberg, champion du monde 2016 et ex-équipier de Lewis Hamilton. Il est le seul à avoir privé le britannique d’une couronne mondiale depuis 2014. Un sacre après lequel il avait pris sa retraite tant l’investissement mental et physique avait été important. L'allemand sait que si Max Verstappen veut être sacré cette année, il aura fort à faire face au septuple champion du monde : "Verstappen commence à comprendre à quel point le niveau de Lewis Hamilton est élevé". Dans le reste de l’actu, on revient sur le topper, Bruges-Anderlecht, le titre de l’Ajax ou encore les mondiaux de relais en athlétisme qui ont coûté cher à Jonathan Sacoor, rayé de la liste de l’équipe d’athlétisme de son université américaine de Tennessee.