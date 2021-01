100% Sport : Remco Evenepoel doit encore patienter, Joël Robert au paradis du moto-cross

Remco Evenepoel a surpris tout le monde aujourd'hui lors d'une vidéo conférence avec la presse internationale en marge du stage de l'équipe Deceuninck-Quick Step à Calpe en Espagne. Il a annoncé qu'il n'était pas encore prêt à reprendre la compétition à cause de douleurs persistantes suite à sa lourde chute survenue au tour de Lombardie le 15 août dernier. "Je ne suis pas encore à 100% et j'ai toujours des douleurs dans la zone des fractures" a t'il expliqué. "Nous avions dit que nous attendrions la mi-février pour que je sois à 100% sur le vélo, nous ne sommes que mi-janvier, nous ne sommes donc pas vraiment en retard sur le planning. Pas de panique."

Une situation qui nous a logiquement inspiré notre coup de sonde du jour "Remco Evenepoel retrouvera t'il son niveau du début d'année 2020?"

Dans l'actualité de ce mercredi, on a également appris le décès de l'ancien pilote de moto-cross Joël Robert. Le sextuple champion du monde (entre 1964 et 1972), vainqueur de 50 grand-prix en 250cc, s'est éteint à l'âge de 77 ans après plusieurs années marquées par des ennuis de santé. Un véritable amoureux de la moto qui a transmis sa passion à plusieurs générations de pilotes. Un sacré caractère connu pour sa générosité. Un homme de cœur qui franchi courageusement son dernier drapeau à damier.

Dans l'actu en 59 secondes, on parle de la bonne étoile d'Isaline Bonaventure qualifiée pour le tableau final de l'Australian Open, tout comme Greet Minnen et Kimmer Coppejans. Direction également l'Arabie Saoudite où les concurrents entament la dernière ligne droite du Dakar. Et puis en NBA on prendra des nouvelles de James Harden, le joueur des Houston Rockets, en léger surpoids, est la risée d'internet. Au contraire de Lebron James qui à 36 ans joue avec l'insolence d'un gamin de 18 ans.