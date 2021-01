100% Sport: Remco Evenepoel au départ d'un des trois grands tours (mais lequel?) et le Vendée Globe remporté par... un pensionné

L'année 2021 ne débute pas comme Remco Evenepoel l'aurait souhaité. Son retour sur le vélo est postposé de quelques semaines à cause de douleurs persistantes à la hanche suite à sa chute du 15 août dernier. En exclusivité pour la RTBF, Patrick Lefevere, le patron de l'équipe Deceuninck Quick-Step a levé un coin du voile sur le programme du prodige belge. S'il remonte sur le vélo le 08 mai, ce sera juste 3 mois avant le départ du Giro. Sera-ce trop court? En tous cas, s'il n'est pas totalement prêt pour prendre le départ du tour d'Italie, il pourrait plutôt se présenter au départ du tour de France ou de la Vuelta fin de l'été "C'est encore assez flou" explique Lefevere. "Nous ne voulons plus nous avancer sur le sujet mais on ne brûlera pas les étapes. Une option serait aussi qu'il prenne le départ du Giro dans l'idée de préparer le Tour de France de 2022." Wait and see donc...

Dans l'actu en 59 secondes, on revient également sur la victoire d'un pensionné au Vendée Globe... virtuel. Jean-Claude Goudon a remporté la course organisée sur Virtual Regatta, un jeu en ligne qui réunit plus d'un million de gamers passionnés de voile! Focus également sur Will Still qui a 28 ans devient le plus jeune T1 de l'histoire de la Pro League en prenant les rennes du Beerschot.

Et puis en cette période hivernale, focus sur le froid qui a paralysé un peloton de skieurs de fond ce week-end lors d'une course de longue distance en Suisse avec des conséquences dramatiques pour plusieurs athlètes qui sont souffert de graves blessures et gelures aux mains et aux doigts de pied. Des images qui font... froid dans le dos.

Sean Villanueva, lui, n'a pas froid aux yeux. Ni ailleurs d'ailleurs. L'un des meilleurs grimpeurs belges est confiné en Patagonie depuis plusieurs semaines et s'entraîne dans toutes les conditions, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige.