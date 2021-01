100% Sport : Refaelov salué par les anciens souliers d'or et Francesca Jones à l'Open d'Australie au-delà du handicap

A 34 ans, Lior Refaelov a reçu hier soir le 67e soulier d’or récompensant le meilleur joueur de la Pro League. C’est donc un ancien Brugeois qui a brisé la série 'Blauw en Zwart' initiée par José Izquierdo il y a 4 ans. Parti pour l’Antwerp en 2018, l’Israélien a été l’un des grands artisans de la victoire du matricule 1 en Coupe de Belgique grâce à sa technique et son physique toujours intacts malgré le poids des années. Les anciens lauréats. Des qualités qui ont convaincu les membres de la presse mais aussi des anciens lauréats comme Marc Degrijse et Philippe Albert.

Notre coup de cœur à nous, il revient à deux handisportifs qui ont encore prouvé par leur performance que leur différence peut les rendre plus fort. La Britannique Francesca "Fran" Jones est née avec 4 doigts à chaque main et n’a que 7 orteils. Mais ça ne l’empêche pas de figurer parmi les meilleures joueuses de tennis du monde. La preuve ? Elle s’est qualifiée ce mercredi pour le tableau final de l’Open d’Australie. Pendant ce temps-là, Damien Seguin navigue, lui, dans le Top 5 du Vendée Globe sans main gauche. Une performance énorme pour le premier marin handisport à prendre le départ de cet Evrest des mers.

D’autres sportifs sont nettement moins exemplaires. Klete Keller, double champion olympique de natation avec le relais américain, vient d’être inculpé aux Etats-Unis pour sa participation présumée à l’insurrection des militants pro-Trump à Washington la semaine dernière. L’ancien nageur a été identifié sur des photos prises dans la Rotonde du Parlement US. Il portait sur lui une veste officielle de l’équipe olympique américaine, comprenant un énorme logo "USA" dans le dos.

Dans l’actualité du jour on parlera aussi du naufrage du Bayern Munich sorti de la Coupe d’Allemagne par une équipe de division 2, du transfert polémique de James Harden de Houston à Brooklyn en pleine saison NBA, des Mondiaux de handball qui ont débuté en Egypte sans les Etats-Unis et la République tchèque, forfaits en raison de nombreux cas de Covid et, remplacés in extremis par la Suisse et la Macédoine du Nord. Le Covid qui menace aussi la bonne organisation de l’Open d’Australie en tennis. Les joueurs négatifs ont commencé à rejoindre Melbourne via l’un des 15 avions spécialement affrétés par Tennis Australia. Andy Murray doit lui patienter en raison d’un test positif annoncé ce jeudi.

Dans notre coup de sonde du jour on vous demande si c’était finalement une bonne idée de maintenir la première levée du Grand Chelem dans les conditions actuelles ?