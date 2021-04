100% Sport: Real Madrid - Barcelone, un classico à enjeu - 10/04/2021 Ce samedi, place au Classico le plus attendu de la planète: Real Madrid - Barcelone avec des blessés de part et d'autre. Autre choc, mais chez nous, le Topper se tiendra demain entre Anderlecht et Bruges. Une victoire mauve constituerait un beau cadeau d'anniversaire pour Vincent Kompany qui fête ses 35 ans aujourd'hui. Mais 100% Sport, c'est aussi un tour de l'actu en moins de 59 secondes. Au programme: la défaite de Manchester City, le crash de Stoffel Vandoorne en Formule E, la première défaite de la saison pour Dimitri Van den Bergh en Darts. Retour également sur la victoire du Standard hier face à Eupen. Le Standard sera-t-il dans le Top 8? On attend votre avis ici. 100% Sport, l'actu sportive en 5 minutes.