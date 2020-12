100% Sport : Qualifs Mondial 2022 tirage clément pour les Diables Rouges. Perez, dernier devenu premier

Les Diables Rouges connaissent désormais le chemin à emprunter pour se rendre à la Coupe du monde au Qatar en 2022. La Belgique affrontera le Pays de Galles, la Tchéquie, la Biélorussie et l’Estonie, dans le groupe E des éliminatoires de la Zone Europe. C’est le verdict du tirage au sort de la zone Europe organisé ce jeudi à Zurich. Ces 8 matchs de qualifications se dérouleront entre mars et novembre 2021 et seront diffusés en direct sur tous les médias de la RTBF. Les dix premiers de chaque groupe décrocheront directement leur ticket pour le Mondial qatari. Les dix deuxièmes devront quant à eux passer par les barrages pour se qualifier. Dans notre coup de sonde on vous demande évidemment si vous pensez que les Diables Rouges termineront premiers de leur groupe ?

Le foot belge c’est aussi le nul du Standard qui patine contre Malines et le ras-le-bol des supporters carolos qui en font tout un foin avec un message clair à leurs joueurs "Trop de chèvres, peu de Zèbres. Bougez-vous".

Dans ce 100% Sport on parlera aussi de la traditionnelle course du Grand Saint à Michendorf en Allemagne, du retour du boxeur Floyd Mayweather contre un… youtubeur et d’un autre retour très attendu aussi pour le football amateur. Sans oublier notre coup de cœur pour Sergio Perez, le pilote qui prouve que les derniers sont aussi les premiers, notre coup de gueule pour Silas Wamangituka, le footballeur qui joue un peu trop avec le malheur des autres et enfin un questionnaire surréaliste avec David Goffin pour son 30e anniversaire.