100% Sport - Pogacar la pépite, Neuville l'orgueilleux et Verschaeren positif - 20/09/2020 Pour la première fois de son histoire, le Tour de France se conclut 20 septembre et pour la première fois, il est remporté par un Slovène: Tadej Pogacar! Ce dimanche c'était la dernière étape pour la forme mais surtout pour faire entrer le gamin de 21 ans dans l'histoire du maillot jaune. Mais dans 100% sport, on parle aussi de Thierry Neuville qui s'est battu jusqu'au bout en Turquie malgré une crevaison, de l'élimination surprise de Nadal à Rome et de la fin de parcours d'Elise Mertens. On parle aussi de Roger Federer mais hors des cours.