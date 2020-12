100%Sport - Plus de peur que de mal pour Verschaeren, Van der Poel gagne déjà - 12/12/2020 Aucune fracture mais bien une lésion ligamenteuse et musculaire pour Yari Verschaeren à nouveau blessé ! C'est la poisse pour le médian anderlechtois. Evacué hier soir sur civière face à Genk, Yari Verschaeren devrait être absent entre 4 et 6 semaines. Alors qu'il tente un contrôle en extension, le Diable rouge retombe mal. Son pied gauche reste coincé dans le gazon. Une image effroyable qui n'est pas sans en rappeler une autre. Quasi un an jour pour jour, c'était face au Standard, Yari Verschaeren se déchiraient les ligaments de la cheville droite.