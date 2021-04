100% Sport : Pidcock décoche une première flèche, J-100 avant le début des Jeux Olympiques

100% Sport - Pidcock décoche une première flèche et jour J-100 avant le début des Jeux... C'est la course de transition entre les Flandriennes et les Ardennaises, la flèche brabançonne entre Louvain et Overijse. Une course remportée par Tom Pidcock, le petit format du cyclisme britannique. Le jeune coureur Ineos de 21 ans a réglé un sprint à trois avec Matteo Trentin et Wout Van Aert, relégué à deux mètres sur la ligne d'arrivée. Coup de force aussi de Mark Cavendish qui a enchaîné une 3e victoire en 3 étapes au tour de Turquie. Le petit sprinter de l'île de Man regoûte à la victoire, et de quelle façon, après 3 ans de disette. A 35 ans, est-il dès lors capable de s'imposer à nouveau dans une étape d'un grand tour face aux meilleurs sprinters du monde? C'est notre coup de sonde du jour. Nous sommes le 14 avril et dans 100 jours exactement s'ouvriront les Jeux Olympiques de Tokyo. Dernière ligne droite pour les athlètes dans leur préparation et leur parcours qualificatif pour décrocher leur ticket pour les Jeux. Dans l'actu de ce mercredi, retour également sur la belle victoire de David Goffin dans son jardin de Monte-Carlo. Deux matches, deux victoires et une accession aux 8e de finale pour le liégeois qui revit sur la terre battue. On parle foot aussi avec le dernier carré de la Ligue des Champions qui sera connu ce soir, alors que Mouscron va encore devoir se battre pour le maintien ET pour la licence... Et puis, coup de projecteur sur une surdouée du basket, une jeune joueuse turque de 13 ans qui dispose d'un dribble hors du commun !