Pas de Ronde ni de Roubaix pour Philippe Gilbert - © Tous droits réservés

100% Sport : Philippe Gilbert renonce aux classiques, Kevin De Bruyne 3e au classement UEFA -... Une année à oublier pour Philippe Gilbert, forfait pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix en raison d’un genou toujours douloureux… Une journée à oublier pour Alisson Van Uytvanck, malade et battue sur abandon au deuxième tour de Roland-Garros… Et enfin une troisième place pour Kevin De Bruyne au classement du joueur UEFA de l’année. Les sportifs belges n’ont pas le moral dans votre 100% Sport ce jeudi. Vous retrouverez peut-être le sourire en voyant Grigor Dimitrov se battre avec son survêtement ou en vous délectant secrètement des chutes des vététistes amateurs dans l'"Insta présent". La question du jour, elle, concerne le club de Bruges versé dans le même groupe que le Zenit, Dortmund et la Lazio Rome en Ligue des Champions.