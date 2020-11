100% Sport : pas de mariage Fornieri - Standard, un athlète trisomique termine un ironman

C'était un mariage annoncé depuis le mois d'août mais finalement les futurs conjoints ne se sont pas présentés ensemble à la maison communale. A la surprise générale, l'homme d'affaires et fidèle du club, François Fornieri n'entre pas dans le capital du Standard de Liège comme prévu initialement. Il évoque un risque d'investissement trop important. Le président Bruno Venanzi reste donc l'actionnaire majoritaire du matricule 16.

Dans l'actu de ce mardi, on évoque aussi la reprise future de la Division d'Honneur en hockey sur gazon le 22 novembre et celle de la NBA fin de l'année. Un championnat qui sera raccourci pour permettre aux stars du championnat américain de disputer les jeux olympiques avec leur équipe nationale respective.

Et puis les Diables rouges affrontent la Suisse demain en match amical. Un mauvais souvenir pour la bande de Roberto Martinez largement battue (5/2) en terre helvétique il y a deux en Nations League. C'est notre coup de sonde du jour, les Diables vont-ils prendre leur revanche face aux Suisses.

Et puis la belle aventure du jour, on la doit à Chris Nikic, handisportif américain porteur de trisomie 21 et qui a bouclé un ironman (3,8km de natation, 180 km à vélo et 42,195km en courant) en Floride le week-end dernier. Chapeau à lui!