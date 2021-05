100% Sport : Noa Lang dérape, Thierry Neuville aussi, Eden Hazard absent pour le dernier match de Liga

Noa Lang dérape, Thierry Neuville aussi, Eden Hazard absent pour le dernier match de Liga - 100%... 100% Sport revient sur le 17e titre de Bruges. Les hommes de Philippe Clement ont partagé ce jeudi soir à Anderlecht, 1 point gagné, qui a permis aux Brugeois de conserver leur titre de champions de Belgique. Mais la fête à Bruges a été gâchée par le chant antisémite entonné par Noa Lang avec ses supporters. Un dérapage qui a fait réagir la direction brugeoise dans un communiqué. On prend également des nouvelles de Eden Hazard, blessé, qui ne jouera pas le dernier match de Liga avec le Real Madrid et d’Axel Witsel qui espère toujours jouer l’Euro. On fait également un tour sur les routes du Giro qui ont à nouveau souri à un coureur local (Giacomo Nizzolo s'est enfin imposé sur ses terres après avoir terminé plus de 10 fois à la deuxième place), alors que Thierry Neuville fait lui plutôt la grimace sur la terre du rallye du Portugal. Le coup de sonde du jour revient lui sur l’ultra domination de Lewis Hamilton, qui a remporté 3 des 4 premiers Grand Prix de la saison de Formule 1. On vous demande si le Britannique peut être battu ce week-end à Monaco ?