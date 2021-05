100% Sport: Neuville au contact, statu quo au Giro et Bruges (tout bientôt) champion - 20/05/2021 Un 100% sport, le pied dans l'phare ce jeudi avec le début du rallye du Portugal, 4e manche du championnat monde WRC. Et un shake down qui a souri à Elfyn Evans ce jeudi. Thierry Neuville est 7e mais à moins de deux secondes de la tête. Et son ambition sur ce rallye est claire: la gagne! Condition sine qua non, s'il eut se rapprocher de Sébastien Ogier en tête du championnat du monde. Le reste de l'actualité, c'est le titre de champion de Belgique de football qui peut tomber ce soir. Les Blauw en Zwart peuvent réaliser le doublé avant même d'affronter le sporting d'Anderlecht. Le champagne est au frais et s'il ne sert pas ce soir, il devrait plus que probablement couler à flots ce week-end.