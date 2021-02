100% Sport : Nafi Thiam ira à l’Euro de Torun, Pogacar impressionne déjà au Tour des Emirats

Ouf de soulagement pour Nafissatou Thiam. Testée positive jeudi dernier au Covid19, puis négative ce mardi, elle a annoncé qu’elle reprenait les entraînements en vue des championnats d’Europe. L’Euro d’athlétisme Indoor aura lieu du 5 au 7 mars à Torun en Pologne. Le "Coup de sonde" du jour concerne également notre championne olympique. Nafi Thiam peut-elle être championne d’Europe ? On attend vos votes sur le site internet et les réseaux sociaux RTBF/Sport.

Tadej Pogacar a frappé un grand coup au Tour des Emirats arabes unis, en s’imposant au sommet de Jebel Hafeet. Le vainqueur du Tour de France 2020 a également endossé le maillot de leader de l’épreuve. Chris Froome, en difficulté, a terminé à plus de 5 minutes de Pogacar.

100% Sport reviendra également sur la ballade de santé brugeoise. Le FC Bruges s'est imposé 3-0, ce lundi soir face à OHL et compte à présent 15 points d’avance sur l’Antwerp, son plus proche poursuivant. On prendra aussi des nouvelles de Marc Marquez et on évoquera la disparition à 60 ans de Fausto Gresini, double champion du monde de vitesse moto.