100% Sport: Nadal déroule à Paris, Miami rejoint les Lakers en finale NBA

100% Sport - 100% Sport: Nadal déroule à Paris, Miami rejoint les Lakers en finale NBA -... Un lundi de sport plus calme après la frénésie du week-end dernier aussi bien au niveau du menu que de la météo. A Paris, Raphael Nadal a disputé son 96e match sur la terre battue parisienne et a signé sa 94e victoire à Roland Garros. C'est d'ailleurs notre question du jour puisqu'on vous demande aujourd'hui si l'Espagnol s'imposera une 13e fois à la Porte d'Auteuil d'ici deux semaines. Belle entrée en matière aussi de Dominic Thiem et de Serena Williams qui ont franchi, sans trop de difficulté, l'écueil du premier tour. Aux Etats-Unis, Miami est de retour en finale NBA après avoir éliminé les Celtics de Boston et affrontera les Lakers de Lebron James pour le titre suprême. Mais dans 100% Sport, on parle également Formule 1, coup de gueule à Roland, cyclisme et slack line... Mais aussi de l'interpellation de l'agent de joueur Didier Frenay impliqué dans le dossier du transfert de Kevin De Bruyne.