100% Sport : Nadal dans le club des 1000, Goffin se sépare de son coach et Philipsen vainqueur à la Vuelta

100% Sport, nouvelle édition. On revient sur les 1000 victoires de Rafael Nadal sur le circuit, avec le souvenir qu'il y a 18 ans, un Belge infligeait une défaite au jeune Majorquin lors de l'un de ses premiers tournois pro. On évoque Chris Froome et ses déboires, les suites du tournoi de Paris en tennis et les nouveautés du calendrier F1. On célèbrera aussi la magnifique victoire de Jasper Philipsen à la Vuelta, pour sa première victoire dans un grand tour. Comme coup de sonde, on vous propose d'évoquer l'avenir de David Goffin. Le Belge a remercié son entraîneur, et on se demande s'il est encore permis de rêver à un top 5 mondial pour le Belge.