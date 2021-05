100% Sport: Mertens numéro 1 mondiale, Hazard buteur et Lizarazu de retour

100SP_JDD_Web_V1-v01 - 10/05/2021 Il y a eu Justine (Henin) et Kim (Clijsters), il y a désormais Elise. Elise Mertens est depuis ce lundi numéro 1 mondiale de double. Une position qui n'a certes pas la même saveur que le même positionnement en simple mais la Belge ne boude cependant pas son plaisir. Elise Mertens qui n'a pas encore dévoilé le nom de sa partenaire aux jeux de Tokyo cet été mais qui pourrait constituer une chance potentielle de bon résultat pour le Team Belgium. L'actualité de ce lundi, c'est aussi le Giro. Troisième étape du tour d'Italie et victoire néerlandaise. Taco van der Hoorn de l'équipe belge Intermarché-Wanty-Gobert s'est imposé avec quelques longueurs d'avance sur le peloton. Filippo Ganna (ITA, INEOS Grenadiers) est toujours leader du classement général et garde donc sa tunique rose. Remco Evenepoel (BEL, Deceuninck-Quick Step) termine au sein du peloton et gagne encore une place au général puisqu'il est maintenant 3ème. Une étape rendue compliquée par la pluie qui s'est invitée entre Biella et Canale, au plein cœur de la belle région du Piémont. Eden Hazard a retrouvé les chemins des filets hier en championnat d'Espagne. Il a inscrit un but important pour le Real dans la course au titre. Certains parlent de coup de patte, d'autres de coup de bol. Mais ne dit-on pas qu'en sport comme dans la vie, de la chance, il en faut. Un but qui permet en tous cas aux Madrilènes de rester au contact de l'Atlético et de Barcelone en tête de la Liga. mais qui sera champion cette année? Barcelone, le Real ou l'Atlético? C'est notre coup de sonde du jour! Bixente Lizarazu, lui, n'a rien perdu de ses qualités défensives et de son sens du tacle. A 51 ans, l'ancien défenseur du Bayern l'a encore prouvé dans une séquence qui fait le buzz, un tacle en plein shooting photo!