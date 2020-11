100% Sport : Medvedev Tsar du Masters et Chloé Caulier vice-championne d'Europe d'escalade

La Belgique poursuit sa moisson de médailles européennes. Après 3 médailles de bronze en judo, place à l’escalade avec un titre de vice-championne d’Europe pour Chloé Caulier dans l’épreuve de bloc. Une discipline qui sera olympique l’été prochain à Tokyo. Pour y participer la grimpeuse hennuyère devra encore briller vendredi et samedi pour décrocher le dernier ticket disponible à l’issue du combiné qui regroupe les épreuves de bloc, de vitesse et de difficulté. Chloé Caulier y croisera, sans doute, la route de la russe Iuliia Kaplina nouvelle détentrice du record du monde de la vitesse. 6 secondes et 964 millièmes, c’est notre chiffre du jour et, c’est le temps qu’il lui faut pour gravir un mur de 15 mètres… Impressionnant.

Daniil Medvedev est le nouveau maître du tennis mondial. Le russe de 24 ans a écarté les 3 meilleurs joueurs du monde pour s’offrir le Masters de Londres et confirmer l’essor de la Next Gen. Medvedev qui pourrait en tout cas donner quelques conseils à Lewis Hamilton. Dans l’insta présent vous verrez le septuple champion du monde de F1 raquette à la main face à son père.

Dans votre 100% Sport on parlera aussi hockey avec Joy Jouret, coach de l’équipe messieurs de Namur qui s’est offert une victoire historique en Division d’Honneur, nous partirons au large prendre des nouvelles de la flotte du Vendée Globe désormais emmenée par le français Charlie Dalin et nous prendrons des nouvelles de Dimitri Van den Bergh qui s’est qualifié pour les 1/2 finale du Grand Slam de Darts. C’est d’ailleurs l’objet de notre coup de sonde de ce lundi. On vous demande de répondre à cette question existentielle : Pour vous les fléchettes c’est du sport ? C’est oui ou c’est non et pour donner votre avis, c’est ici.