100% Sport: Mbaye Leye vise le bulletin parfait et le sport français défend le journal l'Equipe

Le Standard se déplace à Malines ce mercredi soir et Mbaye Leye, le nouveau coach y visera le bulletin parfait. Depuis sa désignation comme entraîneur principal des Rouches, le T1 liégeois a réalisé un sans faute de deux victoires en deux matches. Leye n'a pas encore profondément changé le jeu de son équipe mais il a déjà quelque peu modifié la mentalité de son groupe dont il attend plus de combativité et de rudesse dans les duels. C'est en tous cas son discours d'avant-match et dans le vestiaire.

Cette 25e journée de Pro League également marquée par la victoire convaincante d'Anderlecht dans le duels des sportings face à Charleroi hier soir. On vous montre tous les buts dans l'actu en 59 secondes!

Direction l'Australie également où les joueurs qui vont disputer le premier Grand Chelem de l'année prennent leur mal en patience dans leur chambre d'hôtel en attendant la fin de leur quarantaine obligatoire. Novak Djokovic, le numéro un mondial, lui, en a profité pour assister à un match de gamins en pleine rue de Melbourne, sous son balcon, et il a eu l'air d'apprécier le spectacle.

On s'intéresse aussi aujourd'hui au sort du Journal l'Equipe, quotidien sportif français de référence, dont la rédaction est en grève depuis près de 10 jours. La version papier du journal, habituellement tiré à 235.000 exemplaires, n'est pas sortie de presse depuis plus d'une semaine à cause d'un conflit social entre la rédaction et la direction de l'entreprise qui envisage la suppression de 47 postes de journalistes. Une situation inédite pour l'un des quotidiens sportifs les plus lus en Europe et qui émeut le monde du sport français à l'image de ce coup de gueule de Tony Parker ou encore de David Trezeguet qui ont publiquement apporté leur soutien aux journalistes.

Et puis, coup de projecteur sur le travail d'un artiste qui réaliste des figurines de sportifs en argile hyper réalistes. Un travail étonnant à découvrir dans l'Insta Présent!