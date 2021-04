100% Sport : Matsuyama nouveau maître du golf, Philippe Gilbert de retour sur les Ardennaises -... C’est l’histoire d’un mec qui fait la fierté de tout un pays pour avoir enfilé une veste verte. Le mec en question c’est Hideki Matsuyama et ce lundi il a remporté le Masters d’Augusta. A 29 ans, il devient le premier japonais de l’histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem. Félicité par Tiger Woods, Jack Nicklaus et Bubba Watson, Matsuyama permet enfin au Japon d’intégrer le Panthéon du golf et s’inscrit dans la liste des potentiels médaillables pour les JO de Tokyo. La médaille d’or olympique c’est aussi le rêve de Nina Derwael. Pour l’entretenir la gymnaste belge ne veut prendre aucun risque. Légèrement blessée à un pied elle fera donc l’impasse sur l’Euro de gymnastique qui débutera dans 10 jours à Bâle, en Suisse. Dans le sens inverse Philippe Gilbert annonce, lui, son retour aux affaires. Après quelques jours de pause le coureur belge sera bien présent au départ de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Le retour gagnant du jour revient lui à Mark Cavendish. Le coureur de l’Ile de Man a remporté la deuxième étape du tour de Turquie, plus de 3 ans après son dernier succès professionnel. Dans ce 100% Sport nous nous arrêtons aussi sur le dernier coup de gueule de Benoît Paire. Caprice d’enfant gâté ou SOS d’un joueur en détresse ? Nous vous posons la question dans notre coup de sonde du jour. On vous montre aussi le dunk stratosphérique de Miles Bridges en NBA et la technique ludique de l’équipe nationale norvégienne de beach-volley.