100% Sport: Martinez va faire tourner et Philippe Gilbert dans le creux de la vague

Dernier entraînement des Diables rouges ce lundi avant le 3e et dernier match qualificatif pour la coupe du monde 2022 à l'occasion de la fenêtre internationale de mars. L'équipe doit obligatoirement viser le 7 sur 9 avec probablement quelques remplaçants pour faire souffler certains titulaires. C'est en tous cas ce qu'a laissé entendre Roberto Martinez qui pourrait laisser quelques cadres au repos pour la rencontre face à la Biélorussie ce mardi soir à Louvain.

Du repos, c'est dont Philippe Gilbert a besoin. Du repos physique mais aussi mental. Le coureur belge a donc décidé de faire l'impasse sur le Tour des Flandres. Une coupure vitale selon le coureur Lotto-Soudal qui a exprimé le besoin de se ressourcer quelques jours en famille avant de décider de prendre ou pas le départ des Ardennaises mi-avril.

Dans le reste de l'actualité, on parle Moto GP, saut à ski, golf et tournoi de Miami. Coup de projecteur aussi sur la belle performance de Zizou Bergs. Le jeune joueur belge de 21 ans vient d'enchaîner deux victoires finales dans des tournois Challenger (Saint-Pétersbourg et Lille) en sortant à chaque fois des qualifs. Un très bon début de saison qui lui permet de faire un bond de près de 60 places au classement ATP et de se rapprocher du Top 250 qui lui donnerait accès aux qualifications des tournois du Grand-Chelem, lui qui rêve de pouvoir défendre les couleurs de la Belgique en Coupe Davis.