100% Sport: Lukaku sans tabou et le sport amateur dans le doute - © Tous droits réservés

100% Sport: Lukaku sans tabou et le sport amateur dans le doute - 100% Sport - 14/10/2020 Sa parole est rare et donc écoutée. Romelu Lukaku a accordé une interview exclusive à la RTBF, sans tabou ni langue de bois. Droit au but comme d'habitude. Il y évoque ses forces et ses faiblesses, son côté mauvais perdant (et ce fameux épisode de la remise des prix de la finale de l'Europa League), les critiques dont il est victime, le racisme et ses stats affolantes. Large page deux roues également avec l'annonce de la fin de carrière de Clément Desalle en moto-cross et les dernières courses de la saison en cyclisme avec le GP de l'Escaut et le Giro, plus que jamais menacé par le Coronavirus. Tout comme le sport amateur, touché de plein fouet par de nouvelles mesures et restrictions. C'est d'ailleurs l'objet de notre coup de gueule du jour et de notre question qui tue: faut-il également suspendre le sport chez les jeunes? Un peu de grâce et légèreté également avec de la danse classique en pleine rue. Masquée évidemment!