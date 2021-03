100% Sport : Lukaku privé de Diables Rouges, van der Poel met la pression sur Van Aert

Roberto Martinez doit se creuser les méninges à quelques heures de révéler sa sélection pour les trois premiers matchs qualificatifs de la Belgique pour la Coupe du monde 2022. Après Axel Witsel et Eden Hazard, écartés sur blessures, c’est Romelu Lukaku qui est momentanément indisponible pour cause de Covid-19. Les autorités sanitaires de Milan interdisent à tous les joueurs de l’Inter de rejoindre leur sélection nationale après plusieurs tests positifs dans le noyau interiste. Lukaku pourrait encore rejoindre les Diables Rouges un peu plus tard si les nouveaux tests effectués lundi rassurent les deux parties mais l’espoir est mince.

Du coup on vous pose la question : Qui pour remplacer Lukaku chez les Diables en cas de forfait ? Benteke, Batshuayi, Origi ? Faites votre choix.

Le Covid perturbe aussi le championnat de Belgique. Plus de 20 cas positifs ont été détectés au Sporting de Charleroi dont 10 joueurs, l’entraîneur Karim Belhocine, et l’administrateur général Mehdi Bayat. Les zèbres ont demandé le report de leur match au Beerschot ce samedi.

Dans l’actu du jour, du brouillard en trouble-fête sur le grand cirque blanc. Après les descentes, les super-G ont aussi été annulés à Lenzerheide, mais aussi la bonne opération des Nets de Brooklyn en NBA et 20 kilomètres à pied postposés dans les rues de Bruxelles.

A deux jours de Milan – Sanremo, les favoris se rejettent la pression. Pour Mathieu van der Poel, Wout Van Aert partira avec un léger avantage samedi grâce à sa victoire sur la Primavera l’an dernier. La victoire de Fabian Cancellara à Sanremo c’était il y a 13 ans déjà. Aujourd’hui Spartacus souffle ses 40 bougies et nous confie son amour éternel pour la Belgique.

Dans l’Insta présent la nageuse russe Kristina Makushenko rend hommage à Michael Jackson avec un 'Moonwalk' aquatique qui n'aurait pas fait blêmir le roi de la pop.