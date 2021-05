100% Sport : Les supporters belges "perdus" à un mois de l’Euro, Defour range ses crampons et De Marchi nouveau leader au Giro

Plus qu’un mois à patienter avant le début de l’Euro mais difficile pour les supporters de se réjouir. L’UEFA n’a pas encore validé son protocole sanitaire et à 31 jours du match d’ouverture, les fans belges et étrangers ne savent plus à quel saint se vouer. Les supporters étrangers seront-ils les bienvenus ? Si oui, dans quelle proportion et avec quelles restrictions ? Toutes ces questions restent sans réponses et briment l’enthousiasme des fidèles de la première heure.

Steven Defour a lui effacé les dernières incertitudes concernant son avenir footballistique. Blessé, il ne jouera plus avec Malines cette saison. A 33 ans, l’ancien Diable Rouge met un terme à une carrière longue de 17 saisons. Avec 4 titres de champion, une Coupe de Belgique et un soulier d’or, peut-on dire que Defour a réussi sa carrière ? Donnez-nous votre avis dans notre "Coup de sonde" du jour.

Dans le reste de l’actu, un changement de leader au Tour d’Italie. L’italien Alessandro De Marchi dépossède son compatriote Filippo Ganna du maillot rose grâce à sa deuxième place dans la 4e étape remportée par l’américain Joe Dombrowski. Remco Evenepoel, lui, n’a pas pu répondre à l’attaque des favoris, il perd 11 secondes et glisse à la 8e du classement général de ce Giro. On s’arrête aussi sur l’élimination précoce d’Elise Mertens battue d’entrée par la russe Veronika Kudermetova au tournoi de Rome, on part aux Etats-Unis où Russell Westbrook a effacé le record de triple-double d’Oscar Robertson qui tenait depuis 47 ans en NBA. Chez nous, le sport amateur devra encore patienter jusqu’au 9 juin avant d’être en partie déconfiné.

Et puis le but de la nuit en hockey sur glace, il nous vient de Sotchi et est inscrit par un certain Vladimir Poutine.