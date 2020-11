100% Sport: les rêves de Remco Evenepoel pour 2021 et le coup de gueule d'Ibrahimovic contre Fifa 21

Menu copieux, ce mardi dans votre rendez-vous quotidien avec l'info sportive en 5 minutes chrono.

Remco Evenepoel va de mieux en mieux. La pépite de 20 ans continue sa revalidation et sa préparation pour la saison 2021. Sa terrible chute au Tour de Lombardie le 15 août dernier ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Le jeune loup de l'équipe belge Deceuninck - Quickstep qui a remporté quatre courses à étapes cette saison et qui a de très grosses ambitions pour 2021 avec dans un coin de sa tête un rêve de médaille olympique et d'une participation à un des trois grands tours.

Nous reviendrons également sur le coup de gueule de Zlatan Ibrahimovic. La star suédoise a dénoncé, sur Twitter, l'utilisation de son "nom" et de son "visage" dans le jeu vidéo Fifa. Il s'en prend notamment à la Fifa et au syndicat mondial des joueurs FIFPro. Il a été on ne peut plus clair dans ces propos "Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans aucun accord depuis toutes ces années. Il est temps d'enquêter".

Et puis le coup de sonde du jour concerne le club de Bruges. On vous demande si Bruges a le niveau pour atteindre les 1/8 de finale de la Champions League. On attend vos votes sur le site et les réseaux sociaux de RTBF Sport.