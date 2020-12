100% Sport: Les Red Flames à l'Euro, une femme arbitre en Champions League et Stoffel Vandoorne sur le banc

Le foot et les femmes à l'honneur ce mercredi avec l'exploit des Red Flames qui se sont facilement imposées (4/0) ce mardi soir face à la Suisse. Une victoire indiscutable marquée par un doublé de Tine de Caigny, un but de Tessa Wullaert, un autre de Janice Cayman et qui leur permet de valiser leur ticket pour l'Euro de foot féminin qui se déroulera en 2022 (le tournoi était initialement programmé en 2021 mais a été postposé pour ne pas souffrir de la concurrence de l'Euro masculin). C'est la deuxième fois consécutive que les Flames disputeront ce championnat d'Europe qui réunit les 16 meilleures équipes du continent.

Des rencontres qui seront probablement, pour certaines d'entre elles, arbitrées par Stéphanie Frappart qui va devenir ce mercredi soir la première femme-arbitre à diriger un match de Ligue des Champions ches les hommes puisqu'elle sera à la manœuvre, et au sifflet, de l'affrontement entre la Juventus et Kiev.

Dans 100%, on revient également sur le nouveau récital de Romelu Lukaku, auteur de deux buts hier lors la victoire (2/3) de l'Inter face aux allemands de Monchengladbach. L'attaquant belge qui fait partie des meilleurs buteurs de Serie A mais aussi de ligue des Champions. Du coup, on vous pose la question aujourd'hui dans notre coup de sonde du jour, Lukaku est-il le joueur le plus important de l'équipe nationale?

Retour aussi sur la saga qui entoure Stoffel Vandoorne, pressenti pour remplacer Lewis Hamilton (récemment testé positif au Covid 19) au volant de la voiture du champion du monde au Grand-Prix de Sakhir mais qui s'est finalement fait griller l'herbe sous le pied par George Russell. Et puis on reste dans les paddocks avec une séquence émotion, une archive de Michaël Schumacher et de son fils Mick (alors âgé d'un an)