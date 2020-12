100% Sport: les mondiaux d'athlétisme en salle reportés une deuxième fois et le beau geste du monde du foot pour dire stop au racisme

Une mauvaise nouvelle de plus dans le monde de l'athlétisme avec l'annonce aujourd'hui du report des mondiaux en salle prévus à Nankin en Chine en mars 2021. Ils ne pourront pas avoir lieu l'année prochaine à cause évidemment des risques liés à la situation sanitaire. Des championnats du monde qui avaient déjà été postposés d'un an au début de la crise sanitaire au printemps de cette année. Un nouveau coup dur pour les athlètes belges en manque cruel de compétitions et de perspectives alors que l'année 2021 sera celle des jeux olympiques de Tokyo. "Une décision difficile à encaisser" d'après Jacques Borlée, le coach du relais 4X400. "Nous devons rester positifs et continuer à nous entraîner en vue évidemment des JO". Reste maintenant à se focaliser sur les championnats d'Europe en salle prévus à Torun en Pologne en mars prochain. Un Euro auquel ne participera pas Nafi Thiam qui préfère se fixer d'autres objectifs. Ce qui est certain, c'est que l'année 2021 qui se profile pourrait être fortement perturbée par le Covid. C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour.

Retour également aujourd'hui sur ce geste fort posé hier soir par les 22 joueurs et les arbitres de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et le club turc du Basaksehir. Un genou à terre pour dénoncer la banalisation du racisme dans le foot après l'interruption du match entre les deux équipes mardi soir suite à des propos racistes du 4e arbitre envers un membre du staff du club turc. Des faits qui se sont déroulés alors qu'une enquête de l'Union belge de Football atteste que 7 arbitres sur 10 de notre pays ont déjà été confrontés à des faits de racisme au cours d'une rencontre qu'ils dirigeaient.

On parle WRC, golf et Vendée Globe également ce jeudi mais on évoque aussi la disparition de Paolo Rossi, légende du foot italien, héros de la coupe du monde 1982, et qui s'est éteint à l'âge de 64 ans.